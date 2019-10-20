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Рыков: не скажу, что "Динамо" можно поздравить с ничьей

Защитник "Динамо" Владимир Рыков прокомментировал ничью с "Краснодаром".

"Со мной все в порядке, доктор немного перестраховался. У нас много у кого были травмы задней поверхности бедра, поэтому приняли решение меня заменить. Возможно, причиной стал неудачный кувырок, но это просто спазм.

Не скажу, что нас можно поздравить с ничьей. Хочется поблагодарить за самоотдачу и огромное желание, но нам нужно больше очков, и мы стремимся к победам. У нас все еще впереди.

Нельзя сказать, что мы ударили в грязь лицом в преддверии юбилея Льва Ивановича Яшина, но могли дотянуть и до победы. У Слая были моменты в концовке встречи, а у "Краснодара" не могу вспомнить стопроцентных моментов у ворот.

У нас еще не все идеально, за две недели невозможно построить идеальную схему. Ошибки нам скажет тренер, и мы потихоньку будем прибавлять.

В перерыве тренер попросил нас продолжать в том же духе, прибавить в самоотдаче и придержать мяч, успокоиться.

Конечно, мы поддерживали тренера как могли. После матча он сказал, чтобы мы не сбавляли оборотов", - цитирует Рыкова sport24.ru.


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Теги: Рыков Динамо Краснодар
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