Защитник "Динамо" Владимир Рыков прокомментировал ничью с "Краснодаром".
"Со мной все в порядке, доктор немного перестраховался. У нас много у кого были травмы задней поверхности бедра, поэтому приняли решение меня заменить. Возможно, причиной стал неудачный кувырок, но это просто спазм.
Не скажу, что нас можно поздравить с ничьей. Хочется поблагодарить за самоотдачу и огромное желание, но нам нужно больше очков, и мы стремимся к победам. У нас все еще впереди.
Нельзя сказать, что мы ударили в грязь лицом в преддверии юбилея Льва Ивановича Яшина, но могли дотянуть и до победы. У Слая были моменты в концовке встречи, а у "Краснодара" не могу вспомнить стопроцентных моментов у ворот.
У нас еще не все идеально, за две недели невозможно построить идеальную схему. Ошибки нам скажет тренер, и мы потихоньку будем прибавлять.
В перерыве тренер попросил нас продолжать в том же духе, прибавить в самоотдаче и придержать мяч, успокоиться.
Конечно, мы поддерживали тренера как могли. После матча он сказал, чтобы мы не сбавляли оборотов", - цитирует Рыкова sport24.ru.
Рыков: не скажу, что "Динамо" можно поздравить с ничьей
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