Полузащитник "Рубина" Александр Зуев после матча 13-го тура Премьер-лиги со "Спартаком" (0:0) отметил, что обе команды могут быть выше в турнирной таблице.
— "Рубин" несколько выправил турнирное положение после серии поражений. Сложно было переживать неудачи?
— Думаю, у каждой команды бывают черные и белые полосы. Сейчас, надеюсь, у нас все будет нормально и что черная полоса прошла. Все зависит от нас самих — будем стараться в каждом матче.
— "Спартак" и "Рубин" остались соседями по таблице. Учитывая отрыв первой пятерки, на что смогут рассчитывать клубы в текущем сезоне?
— Думаю, мы можем быть выше. И "Спартак" тоже. Получится ли зацепиться за еврокубки, не знаю. Многое зависит от конкурентов, потому что отрыв приличный. Но, как мы знаем, и такое отыгрывается.
— Вчера стало известно, что футболист молодежки "Рубина" Вячеслав Фомин оказался в реанимации. Знали о случившемся?
— Конечно. Наши врачи находятся рядом с ним. У нас сегодня выходной, все ребята дома, но ждем новостей и следим за ситуацией. Желаю ему здоровья и скорейшего возвращения в строй.
Sport24
Зуев: отрыв "Рубина" от еврокубковой зоны приличный
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