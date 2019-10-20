Зуев: отрыв "Рубина" от еврокубковой зоны приличный

Полузащитник "Рубина" Александр Зуев после матча 13-го тура Премьер-лиги со "Спартаком" (0:0) отметил, что обе команды могут быть выше в турнирной таблице.— Думаю, у каждой команды бывают черные и белые полосы. Сейчас, надеюсь, у нас все будет нормально и что черная полоса прошла. Все зависит от нас самих — будем стараться в каждом матче.— Думаю, мы можем быть выше. И "Спартак" тоже. Получится ли зацепиться за еврокубки, не знаю. Многое зависит от конкурентов, потому что отрыв приличный. Но, как мы знаем, и такое отыгрывается.— Конечно. Наши врачи находятся рядом с ним. У нас сегодня выходной, все ребята дома, но ждем новостей и следим за ситуацией. Желаю ему здоровья и скорейшего возвращения в строй.