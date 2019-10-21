Есипов: в 1996 году "Ротор" упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди

Бывший игрок волгоградского "Ротора" Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с "Манчестер Юнайтед" в Кубке УЕФА в 1995 году. Волгоградцы по сумме двух матчей тогда прошли "МЮ" (0:0 дома и 2:2 в Англии).
В последнем туре чемпионата России-1997 "Ротор" принимал "Спартак", этот матч считался золотым. Волгоградцам для чемпионства необходимо было побеждать, но "Ротор" проиграл 0:2 и стал вторым.
— Вспомним золотой матч против "Спартака". Что это было?
— Чемпионства-1997 не должно было быть. А на год раньше. Этот сезон команда была уникальная. Оставалось три матча — с "Локомотивом", "Черноморцем", "Уралом". Надо было выиграть два матча, и нас бы никто не догнал. Но мы умудрились проиграть "Локомотиву" и сыграть вничью с "Черноморцем". Но в Новороссийске был беспредел, и нетрезвые люди нас судили.
— Боковой арбитр был бухой. Вы не могли подойти к главному и попросить разобраться?
— Ты же не смотришь за поведением бокового. А когда он гол не засчитал, мы к нему подошли и видим, что он "упакован". После окончания матча должно было состояться медицинское освидетельствование, но оно не состоялось.
— Матч с "МЮ" — это нереально круто.
— В день игры мы пришли на завтрак, аппетит был не очень хороший: понимали, с кем играем. Виктор Прокопенко подошел и сказал: возьмите деньги и чтобы я вас тут не видел. Все ломанулись в Манчестер за покупками. До теории оставалось 15 минут, все прибегали с пакетами из магазинов.
Эта была самая короткая установка в моей жизни. Прокопенко сказал: вы играете против миллионеров, поэтому если проиграете, вам слова никто не скажет, а выиграете — заработаете себе имя.
— И сколько премиальных заплатили после 2:2 на "Олд Траффорд"?
— Уникальная история. Беркетов выбил мяч из пустых ворот и немного травмировался. Попросил у врача обезболивающее, а тот ему только водички дал попить. После матча Горюнов заходит в раздевалку, а доктор сидит с нами, и говорит: дай всем по 10 тысяч долларов. Думаю: как он раздаст? А он весь матч ходил с чемоданом долларов, поэтому там не было медикаментов, в том числе для Беркетова", — сказал Есипов в передаче "КраСава" на YouTube.
Есипов: в 1996 году "Ротор" упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди
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