Главный врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов рассказал о самочувствии 17-летнего защитника "Рубина" Вячеслава Фомина, который попал в реанимацию после тяжелой травмы, полученной в матче молодежного первенства со "Спартаком" (победа красно-белых со счетом 1:0).
21 октября пресс-служба "Рубина" сообщила о том, что Вячеслава перевели из реанимации в палату хирургического отделения.
"Состояние Вячеслава на данный момент оценивается как стабильное. Подробности произошедшего раскрывать не могу, так как это врачебная тайна. Сейчас будет начата реабилитация, которая займет около двух недель", — цитирует Осипова "Чемпионат".
Врач назвал сроки реабилитации выписанного из реанимации 17-летнего игрока "Рубина"
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