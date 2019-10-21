Молодежка "Спартака" и ее тренер поддержали игрока "Рубина" Фомина

Главный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин, вся команда и ее капитан Максим Калачевский поддержали футболиста «Рубина» Вячеслава Фомина, получившего серьезную травму в матче дублёров.



Желаем Вячеславу скорейшего выздоровления и возвращения в игру! pic.twitter.com/gfPdLPZkAK — «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) October 21, 2019

Главный тренер молодежного состава "Спартака" Алексей Лунин, вся команда и ее капитан Максим Калачевский поддержали футболиста "Рубина" Вячеслава Фомина, получившего серьезную травму в матче дублеров.Фомин получил травму 18 октября на 69-й минуте матча молодежного первенства РПЛ на московском стадионе "Спартак". 17-летний игрок "Рубина" в борьбе упал на колено соперника и покинул поле. По пути в аэропорт Фомину стало плохо. Врачи вызвали машину скорой помощи, в которой игроку сделали срочную операцию. У Фомина диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Спортсмена уже вывели из медикаментозной комы, но он по-прежнему находится в реанимации, хотя в его состоянии и наметились улучшения: футболиста сняли с аппарата искусственной вентиляции легких."Мы искренне сожалеем о случившемся, желаем Вячеславу Фомину скорейшего выздоровления, чтобы этот молодой и талантливый футболист вернулся в свою команду", — сказал Лунин.