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Егоров — о трёх пенальти в ворота "Сочи": со всеми полностью согласен

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров согласился с арбитром Виталием Мешковым, который в матче 13-го тура РПЛ "Арсенал" — "Сочи" (1:1) назначил в ворота гостей три пенальти.

"Со всеми пенальти полностью согласен. В первом случае арбитр сам разобрался, потом помог VAR. Со вторым пенальти, мне показалось, что была симуляция, потом же убедился, что был пенальти.

Гол Луценко? Он был отменён за опасную игру. Арбитр посчитал, что удар был опасен. В таких ударах всегда надо быть внимательным. Я согласен с решением арбитра", — передаёт слова Егорова "Чемпионат".

Голкипер сочинцев Сослан Джанаев в этом матче отразил два пенальти из трёх.


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Теги: Егоров Сочи Арсенал Мешков
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