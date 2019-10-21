Защитник тульского "Арсенала" Роберт Бауэр рассказал о том, как он чувствует себя в команде, и оценил уровень футбола в РПЛ.
"Мне очень комфортно и легко в коллективе. Здесь дружественная атмосфера, ребята приветливы. Результаты пока не совсем такие, на какие мы рассчитывали. Но мы одна команда, и если будем напряженно трудиться, то добьемся результата.
Что раньше знал об "Арсенале"? Что хорошо сыграли в прошлом сезоне и вышли в квалификацию Лиги Европы. Когда поступило предложение, стал смотреть информацию о команде и городе. Тула — город-герой. "Арсенал" нельзя назвать топ-клубом, но у нас есть потенциал, чтобы успешно выступать в премьер-лиге. Еще обратил внимание, как здорово болельщики поддерживают команду.
Хочется отметить, что уровень российской Премьер-лиги выше, чем я ожидал, и выше, чем принято считать в Европе. Уровень вашего футбола растет. В будущем многие русские тренеры и игроки проявят себя в европейских чемпионатах, и это будет нормальным явлением", — цитирует Бауэра ФК "Арсенал".
Бауэр: уровень российской Премьер-лиги выше, чем принято считать в Европе
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