Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал возможное возвращение пива на стадионы во время проведения футбольных матчей.
"Честно говоря, это было бы хорошо для нашего футбола. Вы вспомните в советские времена, когда разрешали на стадионах пиво. Это было бы хорошо и для клубов, это нормальная практика болеть за свой клуб с пивом. В принципе ничего плохого в этом нет. Нужно брать то, что делалось в советское время. Самое главное, чтобы пиво продавалось не в стеклах, это нужно для меры безопасности", — сказал Аджоев в беседе с Sport24.
Президент тульского "Арсенала" выступил за продажу пива на стадионах
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