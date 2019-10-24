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Президент тульского "Арсенала" выступил за продажу пива на стадионах

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал возможное возвращение пива на стадионы во время проведения футбольных матчей.

"Честно говоря, это было бы хорошо для нашего футбола. Вы вспомните в советские времена, когда разрешали на стадионах пиво. Это было бы хорошо и для клубов, это нормальная практика болеть за свой клуб с пивом. В принципе ничего плохого в этом нет. Нужно брать то, что делалось в советское время. Самое главное, чтобы пиво продавалось не в стеклах, это нужно для меры безопасности", — сказал Аджоев в беседе с Sport24.


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Теги: Арсенал Тула Аджоев
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