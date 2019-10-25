Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников вспомнил празднование чемпионства в 2004 году и отметил, что ранее отношение футболистов к употреблению спиртных напитков было проще.
"Да, было здорово. Несколько автобусов с болельщиками приехали нас поддержать. Был Таш Саркисян из "Камеди", Ксения Бородина из "Дом-2". В итоге выиграли — отличились Сычев с Билялетдиновым. После матча поехали отмечать в Ледовый дворец. Автобус гудел, Лима включил какую-то бразильскую музыку. Все кричали, танцевали, а особенно я запомнил окна — такие запотевшие. Мы на них рисовали потом, ха-ха!
Сколько дней отмечали? На самом деле, недолго. К этому раньше проще относились. Сейчас все стало куда профессиональнее. С другой стороны, когда все собираются за столом, это объединяет. Юрий Палыч мог в конце 90-х по пути на базу остановить машину у магазина и взять ящик "Балтики 7". Когда пришел Овчинников, мы вообще после каждой игры собирались всей командой в ресторане на Вернадского. Неважно было, на сколько ты приедешь, пьешь ты или нет — человек двадцать приезжали с женами. Все равно после игры тяжело заснуть», — цитирует Сенникова "Чемпионат".
Сенников: Семин по пути на базу мог остановить машину у магазина и купить ящик "Балтики 7"
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