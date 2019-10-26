Еременко: доволен игрой, особенно после того, что произошло в Питере (видео)

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко прокомментировал победу над "Сочи" (2:0), передает корреспондент Rusfootball.info. Еременко оформил дубль в этой игре.

Фото: © РИА Новости

- Первый гол был важнее. Доволен игрой, особенно после того, что произошло в Питере. Надо было и болельщикам, и себе доказать, что мы не такая команда, какая была там. Мы это доказали. Важно, что победили.- Ну это легко - винить судью. Мы безобразно там сыграли - с самого начала и до конца. Судья или не судья... Наша вина была.- Жили. Все ребята очень внимательные, все понимали, что мы там сотворили. Нужно было сегодня победить.