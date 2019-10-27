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Силкин: реализуй Влашич пенальти - неизвестно как сложился бы матч

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 14-го тура Премьер-Лиги против ЦСКА (1:0).
Фото: © РИА Новости/Михаил Мокрушин
- О матче:

Игра была достаточно равной, нервозной. Была сумасшедшая отдача с обеих сторон. ЦСКА прекрасно понимал важность игры, но и для "Динамо" было крайне важно добиться приемлемого результата в дерби. Конечно, реализуй Влашич пенальти - неизвестно как сложился бы матч. Но "Динамо" воспользовалось одним из своих моментов, забивать могли и несколько, поэтому это не случайная победа. Видно, что "бело-голубые" встряхнулись, стали организованней и сейчас представляют собой коллектив, который непросто обыграть.

- О работе Кирилла Новикова на посту главного тренера "Динамо" и о плодах его работы:

Изменения при новом тренере уже видны. "Динамо" играет в другой футбол. Как пишут в СМИ, Новиков проводит много тактических занятий, и игроки, очевидно, выполняют его установки. Вообще видно, что если раньше футболисты будто с грузом на плечах играли, то сейчас они получают от футбола удовольствие, играют азартно и самоотверженно. Плоды работы Новикова уже видны, команда набрала 4 очка в двух матчах.

- О голе самого критикуемого новичка "Динамо" Клинтона Н'Жье:

Самый критикуемый, пожалуй, всё же тот, кто стоил 20 млн евро (смеётся). Максимилиан Филипп пока мало что показал, учитывая сколько он стоил... а так, только время покажет, поможет ли этот гол Н'Жье. Он здорово открылся в этом эпизоде, это говорит об определённых качествах форварда, хотя и передача в исполнении Романа Нойштедтера тоже получилась классной. Камерунец всё здорово сделал в этом эпизоде, надеюсь, он будет забивать ещё чаще, у "Динамо" проблема с форвардами.

- О состоянии ЦСКА:

У молодой команды идёт откровенно чёрная полоса. Ей не хватает дядьки в центре поля, который мог бы за собой повести. Футболисты ЦСКА стараются, но Гончаренко правильно сказал, что у коллектива идёт чёрная полоса, и это очевидно. У "армейцев" хороший состав, играющий довольно неплохо, но соперники адаптируются под стиль игры ЦСКА. Я далёк от мысли о том, что "красно-синим" нужны большие изменения, они довольно хорошо работают. Происходящее с командой в октябре - следствие невезения. Идёт негативная полоса и всё. Решения Гончаренко? Он лучше остальных знает положение дел и состояние футболистов. Ни один тренер не будет оставлять в запасе сильного футболиста во вред себе и команде.

- О лучшем игроке минувшего дерби:

Трудно назвать лучшего, потому что бились команда на команду. Был равный матч, победило "Динамо", но одного лучшего я выделить не могу. Отмечу лишь то, что практику получают наши молодые ребята, это отрадно.


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Теги: Силкин Динамо ЦСКА
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