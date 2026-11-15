Лещенко предсказал возможный отъезд Тюкавина и Кисляка в европейские клубы

- Батраков - огромный молодец, все очень рады за него. Я всегда говорил, что у нас есть талантливые молодые футболисты, Батраков тому подтверждение.
Есть также Костя Тюкавин, есть Матвей Кисляк, думаю, они следующие, кто может уехать в Европу. Они уже сейчас способны играть на высоком уровне, - цитирует Лещенко "СЭ".
Батраков перебрался из "Локомотива" в "Галатасарай" в августе 2026 года. За турецкий клуб российский полузащитник сыграл 13 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт шесть голов и четыре результативные передачи.