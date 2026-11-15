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Лещенко предсказал возможный отъезд Тюкавина и Кисляка в европейские клубы

Народный артист России и болельщик московского "Динамо" Лев Лещенко высоко оценил игру Алексея Батракова после перехода в "Галатасарай".
Фото: Getty Images
Певец также выразил мнение, что полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк и нападающий "Динамо" Константин Тюкавин способны продолжить карьеру в европейских клубах.

- Батраков - огромный молодец, все очень рады за него. Я всегда говорил, что у нас есть талантливые молодые футболисты, Батраков тому подтверждение.

Есть также Костя Тюкавин, есть Матвей Кисляк, думаю, они следующие, кто может уехать в Европу. Они уже сейчас способны играть на высоком уровне, - цитирует Лещенко "СЭ".

Батраков перебрался из "Локомотива" в "Галатасарай" в августе 2026 года. За турецкий клуб российский полузащитник сыграл 13 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт шесть голов и четыре результативные передачи.

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