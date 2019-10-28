Известный актер и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков прокомментировал тот факт, что в день матча "Локомотив" — "Спартак" в клубном магазине "железнодорожников" появилась партия мерча с принтом "Пацаны".
"К своим годам я понял, что жизнь — это бумеранг, поэтому нужно больше добра, оно потом возвратится. Как только начинаешь кому-то делать плохо, то поверьте, это все возвращается. Такая акция не достойна клуба, нельзя так. Нащупать этику сейчас сложно, потому что сейчас очень много радикализма, такой век у нас. Но футбол — это примеряющий вид спорта, он больше сторонник мира, добра. Нельзя превращать футбол в битву, тем более такую грязную. Есть бумеранг, надо всегда помнить об этом", — сказал Маклаков в беседе с Sport24.
"Спартак" обыграл "Локомотив" в 14-м туре РПЛ (3:0).
Актер Маклаков раскритиковал "Локо" за продажу мерча с принтом "Пацаны"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»