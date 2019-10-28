Смолов и Живоглядов перед въездом на "РЖД Арену" были оштрафованы ГИБДД за тонировку

Защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов и нападающий Федор Смолов попали в неприятную ситуацию перед матчем 14-го тура РПЛ со "Спартаком".



Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", сотрудники ГИБДД один за другим остановили "Мерседесы" футболистов прямо на въезде на "РЖД Арену". ДПС выписала им обоим штраф за тонировку автомобилей.



Игроки железнодорожников не стали спорить с таким решением, так как до начала встречи со "Спартаком" оставалось всего около часа. При этом полицейские пошли на встречу футболистам и не стали заставлять их снимать тонировку прямо на месте, а предоставили им на это два дня.



Напомним, "Локомотив" крупно проиграл "Спартаку" со счетом 0:3. Живоглядов не принимал участия в матче из-за дисквалификации, Смолов отсутствовал по причине травмы.