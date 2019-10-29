Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, арендованный у «Интера», положительно отозвался о своих партнёрах по московской команде.
«В России мои дела идут отлично. У нас организованный клуб, который борется за чемпионство. Я сыграл почти во всех матчах, так что я вполне доволен.
На каких игроков следует обратить внимание в «Локомотиве»? Алексей Миранчук хорош, у него очень сильная левая нога, отличное чтение игры и высокое техническое оснащение. Мне действительно нравится играть с ним, мы прекрасно понимаем друг друга. Крыховяк имеет опыт выступлений за «ПСЖ» и «Севилью». Огромный опыт у Хеведеса. Вратарь Гильерме, играющий за сборную России, тоже силен. У нас великолепная команда», — приводит слова Мариу Sport24 со ссылкой на Tuttosport.
Жоау Мариу: мне нравится играть с Алексеем Миранчуком
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