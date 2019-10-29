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Шалимов: "Ахмат" должен постараться обыграть "Луч" за 90 минут

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России против "Луча".

"У нас будут изменения в составе. По сравнению с командами, которые играют в еврокубках, у нас нет навыков проведения матча в середине недели. Также этого навыка нет и у "Луча". Они тоже играли, как и мы, у них столько же времени на восстановление, как у нас, плюс перелет.

Можно отметить, что "Луч" пропускает мало голов с игры. В основном в последних матчах они пропускали после стандартов. Это говорит о том, что в обороне они играют организованно. Нам нужно смотреть на себя, постараться сыграть правильно, пройти дальше и не уйти на 120 минут. У нас через два дня матч с "Динамо", — сказал Шалимов в интервью официальному сайту "Ахмата".

Матч "Ахмат" — "Луч" состоится 30 октября в Грозном. Через три дня "Ахмат" проведет выездную встречу РПЛ с московским "Динамо".


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Теги: Шалимов Ахмат Луч Кубок России
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