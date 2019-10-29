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Голубев: человек Галицкий невероятный: миллиардер, а очень вежливый

Полузащитник "Уфы" Артем Голубев в интервью Sport24 рассказал, как играл в шахматы с владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким.

"Я с Сергеем Николаевичем однажды сыграл вничью — от оборонки, не рискуя. Другую партию проигрывал и тоже предлагал ничью, но он не соглашался.

Человек Галицкий невероятный: миллиардер, а очень вежливый. Если проходит мимо, всегда остановится и поговорит, при этом обращаясь на "вы". Ну а для "Краснодара" он делает все — стадион, думаю, там лучший в Европе. Никогда не забуду, как мы играли на нем с юношеской командой "Реала", — рассказал Голубев.

20-летний футболист прошедшим летом перешел из "Краснодара" в "Уфу" на правах аренды, срок которой рассчитан на два года.


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Теги: Голубев Галицкий Краснодар УФА
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