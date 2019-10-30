Футбольный агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника "Спартака" Андре Шюррле, прокомментировал слова 28-летнего футболиста, не исключившего завершение карьеры через 1-2 года.
"У Шюррле нет никаких проблем со здоровьем. Интервью, которое он дал, было довольно глубоким. Многие слова имели отношение не столько к футболу, столько к жизни в целом. Болельщики могут не волноваться за него, он продолжит играть в "Спартаке", - цитирует Хаспела Sport24.ru.
Агент: болельщики могут не волноваться за Шюррле, он продолжит играть в "Спартаке"
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