Шюррле: за "Боруссию", вероятнее всего, не сыграю

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, который текущий сезон на правах аренды проводит в московском "Спартаке", заявил, что вряд ли уже сыграет за клуб, которому он принадлежит."Действительно, сейчас я на сто процентов понимаю "Боруссию" и даже главного тренера Люсьена Фавра, даже если я в этом случае являюсь жертвой. Вероятно, что к такому выводу я должен прийти, учитывая статистику моих выступлений за последние два года. Что касается моего возможного возвращения в "Боруссию", то мне оно видится очень сложным. За "Боруссию" я, вероятнее всего, больше не сыграю", - цитирует Шюррле Sky Sport со ссылкой на Bild.