Алексей Еременко, отец полузащитника "Ростова" Романа Еременко, поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России между "Спартаком" и "Ростовом".
"Планирую завтра посмотреть матч "Спартак" - "Ростов". У обеих команд позади хорошие победы в чемпионате. Ожидаю серьезную, боевую игру, хотя в Кубке других и не бывает. Несмотря на то, что "Спартак" будет играть на своей арене, "Ростов" все равно будет фаворитом и победит. За счет чего? За счет более слаженной командной игры.
Что касается игры моего сына, то у него сейчас все получается, значит, "Ростов" — его команда. И самое главное, что ему там очень нравится. Сможет ли он там закончить карьеру? Об этом еще не говорили. У него еще четыре года контракта. Посмотрим, никогда нельзя загадывать заранее. Пока все идет хорошо.
Я разговаривал с Валерием Георгиевичем [Карпиным]. Специалист очень требовательный, профессионально относится к делу. Рома доволен, что работает под руководством Карпина. Он вообще любит, когда предъявляются справедливые требования. У такого тренера у игроков нет эйфории после побед, и это правильно.
Не осталось ли обид на "Спартак" у Ромы? Все вопросы про красно-белых задавайте самому Роме, это не ко мне", - цитирует Еременко-старшего Sport24.ru.
Отец Р. Еременко рассказал, за счет чего "Ростов" победит "Спартак" в матче Кубка России
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