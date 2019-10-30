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Кучаев: каждую игру мы играли хорошо, не хватало везения (видео)

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал победу над "Уфой" (1:0) в 1/8 финала Кубка России, передает корреспондент Rusfootball.info.



- Уже были мысли о дополнительном времени, я уже представлял, как будет тяжело. Хорошо, что так все обернулось и получилось забить гол.

- Тяжело было играть в таких погодных условиях?

- В первом тайме была не очень хорошая погода, было тяжеловато. Но тяжело было как для нас, так и для них. В любом случае все находились в равных условиях.

- С чем связано то, что в последние 15 минут ЦСКА играл заметно лучше "Уфы"?

- Не знаю, наверное, потому что играли при наших болельщиках, на своем стадионе. Мы всегда должны играть с позиции силы.

- На команду давила ваша серия без побед?

- На самом деле мы старались не задумываться об этом. На мой взгляд, каждую игру мы играли хорошо, не хватало везения. Но играли мы неплохо. Знали, что если также будем двигаться, то добудем победу.

- Вам повезло сегодня или нет?

- Нет, мы победили.

- Ждешь кого-то в 1/4 финала?

- Кто попадется, тот попадется. Не важно, полегче соперник или нет. Нужно выигрывать каждую игру. Не важно, кубок это или товарищеская игра. Если выигрывать в каждом матче, то и сам будешь прогрессировать.


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Теги: Кучаев ЦСКА Уфа Rвидео
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