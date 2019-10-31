Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России по футболу, который состоится сегодня, 31 октября, на "Открытие Арена" в Москве. Начало — 19:30.
"Стоит ли лишний раз говорить о том, как будет настраивать на этот матч свою команду Карпин? Что касается Тедеско, то вряд ли он знаком с обстоятельствами, связывающими настрой "Ростова" на этот матч. В отличие от "Локомотива" "Ростов" не играл против Криштиану Роналду и Ко плюс у Карпина есть пример матча "Спартака" с "Локомотивом" и понимание того, как не надо играть против "Спартака" под руководством Тедеско. Если "Ростов" отдаст мяч "Спартаку" и сам сыграет на контратаках, то пройдет дальше, если же Тедеско удастся также заманить "Ростов" как и "Локомотив" в ловушку, пройдет "Спартак", — цитирует Черданцева сайт БК "Олимп".
Черданцев сделал прогноз на матч "Спартак" — "Ростов"
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