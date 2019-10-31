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Червиченко: в предстоящем матче Кубка России буду болеть за "Ростов"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России "Спартак" - "Ростов", а также поразмышлял о шансах ростовчан в чемпионате страны.
Фото: rambler.ru
- Чего можно ждать от "Спартака" в этом матче, учитывая, что несколько дней назад красно-белые крупно выиграли у "Локомотива"?

- Я бы даже сказал больше: "Локомотив" крупно проиграл. Спартаковцы грамотно воспользовались всеми ошибками "Локо", но два из трех мячей железнодорожники сами себе привезли. Но надо отметить, что и "Ростов" в обороне не блещет и в принципе тоже может себе создавать такие же проблемные ситуации. У "Спартака" есть шансы, у него есть хорошие нападающие. Говорю прежде всего о Бакаеве. У "Спартака" сейчас неплохой настрой, новый тренер, эмоции на подъеме. Мне кажется, все зависит от того, кто сумеет первым забить. Если первым забьет "Ростов", то "Спартак" затрясет. Если наоборот, то спартаковцы поверят в себя и на подъеме могут довести игру до победы. Тем более для них в нынешнем сезоне это последний шанс за что-то зацепиться и что-то выиграть. Все-таки, понятное дело, толчея в еврокубках будет серьезная, а проходить через квалификацию не очень у "Спартака" получается. Думаю, что ставка будет сделана именно на Кубок России. Интересная, думаю, будет игра, жесткая. Хотелось бы, чтобы и судейство было честным, а не домашним.

- За кого будете болеть? За "Ростов", как за команду из вашего родного города?

- За "Ростов", но даже не потому, что клуб из родного города. В Москве я живу дольше. Просто у меня там друзья, а в "Спартаке" друзей у меня нет.

- Пойдете на матч?

- Да.

- "Ростов" хорошо провел первую половину сезона. На что он может рассчитывать по итогам чемпионата?

- Играют они очень хорошо. По игре это одна из самых интересных команд. И, мне кажется, в плане уверенности они лучше "Краснодара". Во всяком случае точно не хуже. Да, немного технически состав у краснодарцев получше, в каких-то моментах побыстрее. Но в "Ростове" все очень грамотно выстроено, тактически команда правильно играет. Да и руководство всех держит достаточно жестко. Мамаев, думаю, там тоже не загуляет и, мне кажется, он должен добавить очень хорошие моменты в игру. В общем, хорошая команда у "Ростова". Скорее всего, в тройке по итогам сезона она окажется.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Червиченко Спартак Ростов
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