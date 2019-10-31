Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Кубка России с "Ростовом".
"Спартак" ещё может подняться на пятую строчку и завоевать путёвку в еврокубки, ведь прошла только половина чемпионата, но Кубок для них тоже является приоритетом. Для любой команды трофей — это приоритет. Исходим из того, что в "Спартаке" много перемен, новый тренер, который ничего не выигрывал в своей карьере. Поэтому красно-белым прямая дорога к выигрышу Кубка.
Важен ли Кубок для Тедеско? Для него важно всё, даже то, что он находится здесь. Про него можно сказать: "Шло "Поле чудес", крутился барабан и выпал сектор "Приз". Он пришёл в команду, когда она разваливалась, поэтому сейчас любая победа красно-белых воспринимается как подвиг. Предполагаю, что "Спартак" выйдет играть на 80% основным составом, за исключением одной-двух перестановок.
Тедеско нет смысла играть от обороны, потому что "Ростов" играет так же. Хотя многие говорят, что Карпин сменил схему, но когда у тебя в команде игроки другого плана, то оно и понятно, — не заставишь же, например, Ерёменко или Попова обороняться.
Многие говорят, что Карпин — "спартаковский тренер", но я так не считаю. Их тренер это — Романцев, Бесков. Каррера выиграл чемпионат, но его тоже нельзя назвать "спартаковским тренером", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Мостовой - о Тедеско: как в "Поле Чудес", крутился барабан и выпал сектор "Приз"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»