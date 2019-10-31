Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Ростова" на матч 1/8 финала Кубка России.
"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, З.Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Ананидзе, Гулиев, Мельгарехо, Игнатов, Шюррле, Тиль.
"Ростов": Песьяков, Логашов, Чистяков, Вилюш, Ведерников, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Саплинов, Сигурдарсон.
Запасные: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Еременко, Долгов, Шомуродов.
"Спартак" и "Ростов" назвали стартовые составы
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