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"Спартак" и "Ростов" назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Ростова" на матч 1/8 финала Кубка России.

"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, З.Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Ананидзе, Гулиев, Мельгарехо, Игнатов, Шюррле, Тиль.

"Ростов": Песьяков, Логашов, Чистяков, Вилюш, Ведерников, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Саплинов, Сигурдарсон.

Запасные: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Еременко, Долгов, Шомуродов.


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Теги: Спартак Ростов
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