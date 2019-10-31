Голкипер "Зенита" Александр Васютин заявил, что готов ждать возможности дебютировать за основную команду.
— Когда уходил, особого отношения к главной команде я не имел. Сейчас совершенно другой период. Мне все очень нравится, комфортно себя чувствую в коллективе, и атмосфера у нас домашняя, приятная.
— Некоторые болельщики удивляются тому, что вы вернулись.
— В Норвегии я добился определенных результатов и понял, что настало время делать шаг вперед. Даже если бы это был не "Зенит", а условный датский "Копенгаген" или шведский АИК, место в воротах мне бы никто не гарантировал. Переход на новый уровень — это новая попытка выиграть конкуренцию, доказать свою состоятельность.
— Какие задачи вы ставите перед собой в "Зените"?
— Как и любой уважающий себя футболист, хочу получать игровое время и приносить пользу команде.
— Готовы спокойно ждать своего шанса?
— Не ждать, а доказывать, что я его заслуживаю.
ФК "Зенит"
Васютин: готов доказывать, что заслуживаю шанса в "Зените"
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