Агент Крала подтвердил интерес к игроку со стороны английских клубов

Агент полузащитника "Спартака" Алекса Крала Кароль Кисел подтвердил, что игроком интересуются английские клуба. Скауты трех европейских команд посетили матч 14-го тура чемпионата России, в котором красно-белые разгромили "Локомотив" (3:0)."Это не является секретом, так что не собираюсь ничего отрицать. За Кралом следят скауты не только английских клубов, но и других европейских команд.Но сейчас его все устраивает в "Спартаке". Считаем, что это был правильный шаг с точки зрения развития карьеры", - цитирует агента iSport.cz.