В матче 1/8 финала Кубка России "Спартак" одержал победу над "Ростовом" (2:1) и вышел в четвертьфинал турнира. Соперником красно-белых станет ЦСКА.
Кубок России
1/8 финала
Голы: Ларссон, 43, 59 - Долгов, 87.
"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин (Мельгарехо, 74), Бакаев, Умяров, Крал, Понсе (Шюррле, 77), Ларссон.
"Ростов": Песьяков, Логашов, Чистяков, Вилюш (Долгов, 75), Ведерников, Попов (Байрамян, 66), Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Саплинов, Сигурдарсон (Шомуродов, 71).
Предупреждения: Понсе, 28, Айртон, 45, Зайнутдинов, 53, Джикия, 73.
"Спартак" выбил "Ростов" из Кубка России и сыграет с ЦСКА в четвертьфинале
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»