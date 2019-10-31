Карпин: пропустили гол из-за ошибки, "Спартак" не знал, что делать

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал поражение от "Спартака" (1:2).



- Не жалеете, что не выпустили Еременко и Шомуродова с первых минут?



- Не жалею. Абсолютно. Доволен командой. Хочется все игры выигрывать, но сделали практически все, что планировали. Из-за ошибки пропустили, "Спартак" не знал, что делать.



- Насколько тяжело было перестраиваться на атакующую игру во втором тайме?



- Было намного проще. Вышли игроки, перестроились на 4-3-3 и поиграли в тот футбол, который играли. Кроме результата все было неплохо. Какое впечатление от "Спартака"? Без впечатлений. Мы проиграли, а они молодцы, выиграли!