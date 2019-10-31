Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал победу над "Ростовом" (2:1) в 1/8 финала Кубка России.
- "Ростов" в первом тайме припарковал автобус. В чем была главная сложность игры?
- Мы были удивлены этому. До этого они не играли так. Предполагали, что могут в 3 защитника сыграть, но не думали, что будут так глубоко играть. Нужно было играть терпеливо и избегать контратак на наши ворота.
- Вы забили один мяч с позиционной атаки и один с контратаки. Какой футбол вам ближе?
- Не хочу говорить об этом. Еще рано. "Спартак" находится в шаткой ситуации, еще прошло мало времени. Позже уже сможем говорить о моем футболе.
- В чем секрет голевой серии Ларссона?
- Он отличный форвард с хорошими качества. Он очень умный. Верю, что будет прогрессировать еще дальше.
- В следующем раунде Кубка играете с ЦСКА. Что знаете о принципиальности в играх между этими командами?
- Знаю, что принципиальные соперники. Но еще рано об этом думать. Вечером начнем думать про Тулу.
Тедеско: "Спартак" находится еще в шаткой ситуации
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