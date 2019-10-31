Тедеско: "Спартак" находится еще в шаткой ситуации

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал победу над "Ростовом" (2:1) в 1/8 финала Кубка России.- Мы были удивлены этому. До этого они не играли так. Предполагали, что могут в 3 защитника сыграть, но не думали, что будут так глубоко играть. Нужно было играть терпеливо и избегать контратак на наши ворота.- Не хочу говорить об этом. Еще рано. "Спартак" находится в шаткой ситуации, еще прошло мало времени. Позже уже сможем говорить о моем футболе.- Он отличный форвард с хорошими качества. Он очень умный. Верю, что будет прогрессировать еще дальше.- Знаю, что принципиальные соперники. Но еще рано об этом думать. Вечером начнем думать про Тулу.