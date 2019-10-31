Тедеско: меня не интересует цена Тиля. Я сказал ему об этом

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после победы над "Ростовом" (2:1) в домашнем матче 1/8 финала Кубка России ответил на вопрос о полузащитнике Гусе Тиле, который провел всю игру на скамье запасных.Тиль перешел в "Спартак" летом этого года из голландского клуба АЗ. По информации СМИ, сумма трансфера составила 18 млн евро, что является самой дорогой покупкой в истории "Спартака".- Из трех последних игр он сыграл в одной. Меня не интересует его цена, я ему сказал это. Мы руководствовались тем, что два полузащитника из трех должны быть оборонительными. Может быть, он сыграет в следующей игре.