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Карпин: будь у "Ростова" бюджет в 5 раз выше, играли бы другим составом

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка России с московским "Спартаком" (1:2).

"Мы играем через два дня на третий. У нас важный матч с "Краснодаром". Вот и всё. Поэтому играли полуторным составом. Игроки получили практику. Проиграли — ничего страшного. Был бы у нас бюджет в 5 раз выше, играли бы другим составом.

Вышел Байрамян, вышел Шомуродов, изменили чуть-чуть рисунок игры. И на поле была одна команда. Почему всё поменялось? Потому что игроки вышли у "Ростова" такие замечательные", - цитирует Карпина "Чемпионат".


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Теги: Карпин Ростов Спартак
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