Тедеско оценил игру Зобнина на позиции правого защитника

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после победы над "Ростовом" (2:1) в домашнем матче 1/8 финала Кубка России оценил игру номинального полузащитника Романа Зобнина на позиции правого защитника.- Он был счастлив, что выполнил план на игру. Я тоже рад. Роман сыграл хорошо. Не согласен, что он чувствовал себя некомфортно. Он часто смещался в центр, принимал правильные решения, как при разгоне атак, так и при обороне.- Каждую игру мы действуем по ситуации и отталкиваемся в первую очередь от себя. Чем больше мы выиграем, тем больше будет уверенность. После того как пропустили, уверенность чуть-чуть угасла. Это нелегко — быть уверенными в своих силах всегда. После 85 минут наша уверенность стала падать.