Тедеско: будем рады, если папа Джордана захочет поиграть за "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после победы над "Ростовом" (2:1) в домашнем матче 1/8 финала Кубка России ответил на вопрос о нападающем команды Джордане Ларссоне, который в последних двух матчах забил четыре гола.- Он хочет работать и готов работать много, — ответил Тедеско. — Мы счастливы, что Джордан с нами. Это умный парень, который прекрасно знает как действовать при атаке, при прессинге. Если его папа захочет поиграть за "Спартак", мы будем рады.