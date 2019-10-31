» » Гендиректор "Уфы": мы за деньги приглашаем болельщиков ходить на наши матчи? Это смех

Гендиректор "Уфы": мы за деньги приглашаем болельщиков ходить на наши матчи? Это смех

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что клуб предлагает деньги тем, кто пойдет на матч 15-го тура РПЛ против "Локомотива". Ранее такое объявление появилось в социальной сети Вконтакте.

"Сейчас начинают сильно педалировать ситуацию, что мы за деньги приглашаем болельщиков ходить на наши матчи. Это смех. У нас есть партнер, который выкупил один из секторов за деньги, чтобы делать там флешмоб на каждом матче. Они платят за это деньги людям, которые будут ходить на их сектор. Мы, наоборот, делаем хорошее дело: болельщик может прийти на матч, да еще и заработать. А это очень прилично.

Мы не первые, у кого есть такая система. Журналисты Уфы обсуждают эту тему, но при этом не пытаются что-то узнать, а это вносит разлад среди болельщиков, хотя мы дорожим каждым болельщиком: на следующем матче будет раздача горячей каши и чая", - цитирует Газизова "Чемпионат".


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Теги: Уфа Локомотив
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