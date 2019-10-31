Президент "Торпедо" Елена Еленцева прокомментировала шансы команды Сергея Игнашевича выиграть Олимп-Кубок России.
— У вас простая сетка в Кубке России, нет топ-клубов РПЛ. Нет мыслей завоевать первый трофей уже этой весной?
— Шансы есть всегда. Громких заявлений делать нецелесообразно. Но я считаю, что с такой целеустремленностью на победу, которая есть у нашей команды мы имеем шансы на успех.
"СЭ"
Президент "Торпедо": у нас есть шансы на успех в Кубке России
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