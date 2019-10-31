Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин недоволен тем, что на игру 15-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и ЦСКА была назначена практически та же судейская бригада, включая арбитров VAR, что недавно работала на встрече "Локомотив" - "Зенит" (1:0).
В той игре главным судьей был Михаил Вилков, а ассистентом VAR — Сергей Карасев. Представители "Зенита" были уверены, что за фол на Магомеде Оздоеве на 3-й минуте должен был быть назначен пенальти.
"То, что на игре "Зенит" — ЦСКА будет работать та же бригада, — это, конечно, ненормально. И на самом деле, вообще, не очень понятная ситуация. Там что, при назначении арбитров лохотрон крутят? Как на такой матч назначают тех же судей? Хорошая или плохая сейчас в футболе практика, но даже некоторые команды в некоторых турнирах по разным корзинам разводят. А тут снова судья, который, как мне видится, не всегда справляется со сложными матчами, причем речь не только о встречах «Зенита».
Другое дело, уверен, что "Зенит" справится и с ЦСКА, и с VAR, и с Вилковым. Кстати, тут еще один момент любопытен. Вилков не совсем справился с игрой "Локомотив" - "Зенит". Тут новая тяжелая игра. На ней в Петербурге соберется 60?000 человек. Насколько он готов к этому психологически? С этой точки зрения назначение тоже не очень понятно", - цитирует Игонина "Матч ТВ".
Игонин: уверен, "Зенит" справится и с ЦСКА, и с VAR, и с Вилковым
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