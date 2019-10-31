Уткин — о дубле Ларссона: чутьё? Если это нужно, возьмите играть в нападение мою собаку

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал победу "Спартака" в матче 1/8 финала Кубка России с "Ростовом" (2:1).

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"Во всех отношениях круто, что "Спартак" всё-таки пропустил, потому что если бы сейчас начали отсчёт сухой серии обороны под руководством Тедеско (а охотники бы нашлись), стало бы откровенно противно. Но фобия улетучилась, и игра оставила впечатление почти во все стороны приятное. Карпин – человек увлекающийся, и, решив сыграть вторым составом, он вообще оставил на поле одного Попова. Вилюш выглядел просто не готовым к серьёзной игре, кажется, он реально недостаточно натренирован после своих "крестов" – первый гол точно про то, что он вне скоростных кондиций, и во втором тоже сыграл как минимум неудачно. Не может быть, чтобы абсолютно всем защитникам требовался отдых. Вилюшу не следовало играть; кажется, штаб Карпина неверно оценил его готовность. Ну, мне так показалось.



Нельзя совсем не контратаковать. Отсутствие серьёзных контратакующих угроз в первом тайме со стороны "Ростова" привело к тому, что "Спартак", даже не наращивая давления, просто за счёт того, что очень подолгу оставался на половине гостей, довёл до ума один момент. Джордан – дубль во второй игре… Меня больше впечатляет, как прицельно он кладёт мяч под штангу. Про чутьё – если это нужно, возьмите играть в нападение мою собаку. При чём тут чутье, взять второй гол – Песьяков ну совсем плохо сыграл. Выбросил на центр штрафной мяч после удара Бакаева правой, чужой ногой. Несолидно. Не случись этого, то будь у Ларссона чутьё – хоть в Тоскане трюфели ищи, ничего бы просто не было.



Тем не менее уверенности "Спартак" точно добирает такими матчами. А игра в атаке и не может сейчас выглядеть сложно и эффективно устроенной. "Ростов" расставил приоритеты, акцентировав всё внимание на чемпионате. Раз главной целью было дать отдохнуть лидерам – эта задача решена, недельный цикл обеспечен до конца сезона. Ещё мне интересно было посмотреть на юношу Ведерникова, которого согласился продать "Краснодар" и которого "Ростов" выиграл у "Зенита", но игра не шла так, чтобы распробовать потенциальное обаяние молодого латераля. До другого раза, Ведерников!" — написал Уткин в своём телеграм-канале.