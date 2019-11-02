"Спартак" выиграл у "Арсенала" в первенстве молодежных команд

Молодежное первенство
15 тур
Спартак – Арсенал – 5:2
15 тур
Спартак – Арсенал – 5:2
Голы: Шильцов, 8, Оганесян, 16, Актисов, 21, Кутателадзе, 69, Мельников, 86 - Куль, 49, Актисов, 64 (авто.)
Спартак: Поплевченков, Актисов, Зепатта (Саумов, 53), Сазонов (Голосов, 46), Моргунов, Репях (Хабиров, 90+1), Оганесян (Мирошниченко, 82), Васильев (Денисов, 69), Шильцов, Кожедуб (Муталиев, 86), Кутателадзе (Мельников, 79)
Арсенал: Мухин, Родинков, Ходеев, Кузькин, Гребенщиков, Хлусевич, Петровский (Лобанов, 76), Быковский, Хабибов (Климовский, 61), Куль (Ерофеев, 79), Мусаев
Предупреждения: Родинков, 38, Актисов, 56, Оганесян, 67, Поплевченков, 81.