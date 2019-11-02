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"Спартак" выиграл у "Арсенала" в первенстве молодежных команд

В матче 15-го тура молодежного первенства клубов РПЛ "Спартак" в Москве одержал победу над тульским "Арсеналом" — 5:2. В таблице молодежного первенства "Спартак" (26 очков) располагается на 6-й строчке, а "Арсенал" (25) занимает 7-е место.
Молодежное первенство

15 тур

Спартак – Арсенал – 5:2


Голы: Шильцов, 8, Оганесян, 16, Актисов, 21, Кутателадзе, 69, Мельников, 86 - Куль, 49, Актисов, 64 (авто.)

Спартак: Поплевченков, Актисов, Зепатта (Саумов, 53), Сазонов (Голосов, 46), Моргунов, Репях (Хабиров, 90+1), Оганесян (Мирошниченко, 82), Васильев (Денисов, 69), Шильцов, Кожедуб (Муталиев, 86), Кутателадзе (Мельников, 79)

Арсенал: Мухин, Родинков, Ходеев, Кузькин, Гребенщиков, Хлусевич, Петровский (Лобанов, 76), Быковский, Хабибов (Климовский, 61), Куль (Ерофеев, 79), Мусаев

Предупреждения: Родинков, 38, Актисов, 56, Оганесян, 67, Поплевченков, 81.


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Теги: Спартак Арсенал Тула Молодежное первенство
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