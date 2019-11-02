"Спартак" выиграл у "Арсенала" в первенстве молодежных команд

В матче 15-го тура молодежного первенства клубов РПЛ "Спартак" в Москве одержал победу над тульским "Арсеналом" — 5:2. В таблице молодежного первенства "Спартак" (26 очков) располагается на 6-й строчке, а "Арсенал" (25) занимает 7-е место.