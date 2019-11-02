Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче 15-го тура РПЛ "Зенит" — ЦСКА (1:1).
"Там, где Вилков, там всегда есть вопросы по судейству. Поехали по порядку. Первый момент — фол Азмуна на Облякове. Опасный удар сзади по ногам, это прямая красная карточка. Ну минимум желтая! Почему не подсказал VAR, если арбитр не видел? А вы знаете, что там сидел Мешков? Он же всегда не видит ничего! На VAR должен сидеть тот, кто хорошо видит, и это явно не этот судья.
Второй момент — удаление Бийола. Первая желтая — никаких вопросов. Рассмотрим вторую желтую. Футбол с английского означает «нога и мяч». То есть подразумевается игра ногой по мячу. Бийол тянулся своей ногой к мячу, а из-за спины выскочил Барриос, пытаясь сыграть головой. То есть он сознательно пошел на риск. В таких случаях в английском футболе дали бы желтую карточку тому, кто сам создает потенциальную опасность, то есть Барриосу. Но мы же на другой арене, поэтому желтая Бийолу, который вообще не виноват.
Третий момент — фол того же Азмуна на Магнуссоне. Опять опасная игра, которая тянет на красную. Тут уже, видимо, подсказали Вилкову, что стоит дать хотя бы желтую. Удалять-то на этом стадионе же нельзя! А то так и работы можно лишиться. Он и лишился бы, если бы ни правильные решения", - цитирует Хусаинова Sport24.ru.
Хусаинов: Вилков знает: удалять игроков "Зенита" на "Газпром Арене" нельзя, а то работы лишится
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