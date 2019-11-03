» » Карпов: Азмун заслужил несколько карточек. Он играл очень грубо

Карпов: Азмун заслужил несколько карточек. Он играл очень грубо

Защитник ЦСКА Вадим Карпов после матча 15-го тура российской Премьер-лиги против "Зенита" (1:1) поделился впечатлениями от игры.

"Мы играли на победу и всегда будем играть на победу, но удаление повлияло на игру. Волнение, конечно, было, но со стартовым свистком оно пропало, и по игре это было видно.

После удаления во втором тайме все атаки были в нашу сторону. Было тяжело физически и морально играть против Дзюбы. Кто у соперника больше всего впечатлил? "Зенит" — очень хорошая команда, все игроки понравились.

Азмун наиграл на несколько карточек? Я не знаю, это решать не мне, а судье. А так, можно сказать, что да. Была очень грубая игра от него", - цитирует Карпова ПФК ЦСКА.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Карпов Азмун ЦСКА Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Слуцкий прокомментировал второе поражение "Витесса" подряд
Южное дерби получилось эпичным. «Ростов» не удержал преимущество в два гола 1
Карпин: меня радует, что "Краснодар" радуется ничьей с нами 13
"Краснодар" вырвал ничью в матче с "Ростовом", забив на 93-й и 95-й минутах 56
"Бавария" дала Ковачу два матча на исправление ситуации
Медведев - о критике судейства матча с ЦСКА: болельщик каждой команды будет за своих 4
"Атлетик" сыграл вничью с "Вильярреалом"
Созин: как должен судить Вилков, если ещё до матча над ним повис дамоклов меч? 7
Афанасьев: судейство не повлияло на исход матча с "Зенитом" 3
Карпов: Азмун заслужил несколько карточек. Он играл очень грубо 1
Тедеско: рад, что Ломовицкий завтра не сыграет со "Спартаком"
"Витесс" Слуцкого проиграл "Эммену"
Тедеско: мнение Черчесова об игроках "Спартака" не будет влиять на мои решения 3
Матч "Зенит" - "РБ Лейпциг" обслужит израильская бригада арбитров 2
"Сочи": в РПЛ нас обижают, а вольной жизни хочется 2
Ковач: "Бавария" не имеет права проигрывать со счетом 1:5, даже в меньшинстве
Кутепов: в носу переломано абсолютно все, что есть. Ближайшие два матча точно проведу в маске 2
Тедеско - об игре с "Арсеналом": возможно, попробуем в четыре защитника сыграть 7
"Краснодар" - "Ростов": стали известны составы команд 1
Сабатини: Ибрагимович хочет перейти в "Болонью" из-за Михайловича
Симеоне: отдал бы жизнь за Диего Косту
Веденеев: в эпизоде с Бийолом должен был быть свободный удар в сторону "Зенита" 4
Линекер - об отменённом голе Фирмино: когда дело доходит до VAR, я вне игры
Уткин: гендиректор "Чертаново" просто глупец 1
Парикмахера Роналду нашли зарезанным в швейцарском отеле 1
Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов "Валенсия" - "Лилль"
Вилков – непотопляемая катастрофа. Лишь в одном из 8 матчей его судейство никого не возмутило 2
Матч "Анжи" в ПФЛ отменили из-за погоды. В Черкесске на поле 20-сантиметровый слой снега
Аншо покинул пост главного тренера "Сьона", за который выступает Митрюшкин
Жена игрока "Манчестер Сити" открыто флиртовала со звездой бокса Уайлдером в ночном клубе
Все новости