Карпин: если бы игру не видел, сказал бы, что результат положительный

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после ничьей с "Краснодаром" (2:2) рассказал, почему команда села после перерыва, и проанализировал решающий пропущенный гол

Фото: ФК "Ростов"

- Расслабленность последние минуты? Расслабленности не было. В ситуации с первым голом не поняли друг друга, не услышали. Игроки оказались не на своей позиции. Несчастный случай.



Второй гол... Какая-то запара началась. И пропустили.



Мы действительно низко сели. Пытались заменами освежить игру. И не освежили.



- Команда показывала сумасшедший прессинг в первом тайме, но во втором тайме сбавила. Это ваше решение?



- Нет. "Краснодар" заставил? И это тоже. Как сами сказали, прессинг был сумасшедшим, весь матч его показывать не получилось бы.



Похожа ли эта игра на матч с Украиной 20-летней давности? Эмоции совсем другие. Там была встреча, из-за который мы не попали на чемпионат Европы, а тут у нас впереди ещё 15 туров. Всё ещё впереди. Если будем играть вот так, всё будет хорошо



- Результат положительный?



- Если бы игру не видел, сказал бы, что да. Матч на выезде с конкурентом, взяли 1 очко... С этой точки зрения положительный результат.



Если учитывать, как складывалась игра, понятно, что всем обидно. До слёз обидно. Но то, что команда, которая идёт в лидерах, радуется, что не проиграла "Ростову" - это хорошо.



Второе место по итогам первого круга? Вообще неожиданно для меня. Мы попробовали перестроиться на другую схему, играть в более атакующий футбол, результаты могли быть хуже. Цели на сезон? Их как не было, так и нет.



– Что делать, когда соперник насыщает середину поля? Сразу возникают проблемы, как с этим бороться?



– Когда проблемы возникли?



– В конце.



– Потому что они середину поля насытили? Вы вопрос задаёте, не понимая, о чём вообще говорите. В первом тайме они не насыщали, во втором насытили, в конце причём. Интересно кем. Кем или чем они насытили центр поля? Мне интересно просто. Спайич прибежал на 95-й минуте и оказался там, ну окей. Тогда с этим никак не получится бороться, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info