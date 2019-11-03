- Расслабленность последние минуты? Расслабленности не было. В ситуации с первым голом не поняли друг друга, не услышали. Игроки оказались не на своей позиции. Несчастный случай.
Второй гол... Какая-то запара началась. И пропустили.
Мы действительно низко сели. Пытались заменами освежить игру. И не освежили.
- Команда показывала сумасшедший прессинг в первом тайме, но во втором тайме сбавила. Это ваше решение?
- Нет. "Краснодар" заставил? И это тоже. Как сами сказали, прессинг был сумасшедшим, весь матч его показывать не получилось бы.
Похожа ли эта игра на матч с Украиной 20-летней давности? Эмоции совсем другие. Там была встреча, из-за который мы не попали на чемпионат Европы, а тут у нас впереди ещё 15 туров. Всё ещё впереди. Если будем играть вот так, всё будет хорошо
- Результат положительный?
- Если бы игру не видел, сказал бы, что да. Матч на выезде с конкурентом, взяли 1 очко... С этой точки зрения положительный результат.
Если учитывать, как складывалась игра, понятно, что всем обидно. До слёз обидно. Но то, что команда, которая идёт в лидерах, радуется, что не проиграла "Ростову" - это хорошо.
Второе место по итогам первого круга? Вообще неожиданно для меня. Мы попробовали перестроиться на другую схему, играть в более атакующий футбол, результаты могли быть хуже. Цели на сезон? Их как не было, так и нет.
– Что делать, когда соперник насыщает середину поля? Сразу возникают проблемы, как с этим бороться?
– Когда проблемы возникли?
– В конце.
– Потому что они середину поля насытили? Вы вопрос задаёте, не понимая, о чём вообще говорите. В первом тайме они не насыщали, во втором насытили, в конце причём. Интересно кем. Кем или чем они насытили центр поля? Мне интересно просто. Спайич прибежал на 95-й минуте и оказался там, ну окей. Тогда с этим никак не получится бороться, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info
Карпин: если бы игру не видел, сказал бы, что результат положительный
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после ничьей с "Краснодаром" (2:2) рассказал, почему команда села после перерыва, и проанализировал решающий пропущенный гол
Фото: ФК "Ростов"
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