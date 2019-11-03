Ари: я недоволен тем, что "Краснодар" находится на четвёртом месте (видео)

Нападающий «Краснодара» Ари в эксклюзивном интервью Rusfootball.info подвёл итоги первого круга РПЛ и рассказал о настрое команды на матч Лиги Европы с турецким «Акхисаром».

Фото: Rusfootball.info

– Всегда дома с нашими болельщиками надо побеждать. Мы победили в гостях, дома тем более должны сделать всё, чтобы её достичь, и думать о выходе из группы.– Наша задача – всегда быть наверху. Я лично недоволен местом, на котором мы находимся. Мы должны друг в друга верить и подняться в таблице. Прежде всего, не терять очки дома. Дома должны всё выигрывать.После 15 туров «Краснодар» имеет в своём активе 29 очков и отстаёт от лидирующего «Зенита» на 4 балла, а от «Ростова» и «Локомотива», расположившихся на второй и третьей строчке, – на 1 пункт.