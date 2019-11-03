Ари: в перерыве договорились помогать друг другу и биться до конца (видео)

Нападающий «Краснодара» Ари в эксклюзивном интервью Rusfootball.info рассказал о ходе игры 15 тура РПЛ с «Ростовом» (2:2), в которой его команде удалось забить два мяча в компенсированное время.

Фото: Rusfootball.info

– В первом тайме мы не контролировали игру так, как хотели, но мы играли хорошо, боролись, выигрывали единоборства. Понимали, что во втором тайме надо изменить счёт. В раздевалке каждый поговорил с каждым, чтобы все помогали друг другу на поле, боролись до конца. Считаю, можно поздравить команду. Мы смогли перевернуть игру и достигли ничьей.



– А почему неудачно сложился первый тайм?



– В первом тайме нас высоко прессинговали, поэтому не удавалось контролировать игру. На каждом верховом единоборстве мы бились до конца, это происходило всё время. Во втором тайме мы контролировали всё лучше, стали проводить лучше атаки, смогли изменить результат.



– Во втором тайме вы стали отходить назад за мячом. Это задача тренеров или вы разуверились в игроках полузащиты?



– У меня было чуть больше пространства сзади. Я стал отходить назад, чтобы лучше контролировать мяч. Слава Богу, что мы смогли это сделать, не опустили голову, бились до конца и сравняли счёт. Должны это делать всегда.



– В чём проблемы «Краснодара»? Не выиграли у «Оренбурга», «Ростову» чуть не проиграли.



– Можно сказать, что в начале матчей нам не хватает концентрации. Нам нужно всё это пересмотреть. Мы не можем позволять сопернику столько в начале. Мы дали «Ростову» два шанса – и он этим воспользовался. В дерби так всегда – если даёшь шанс, пропускаешь.







– Насколько серьёзно «Краснодар» настроен на борьбу за выход из группы после неудачного старта в Лиге Европы?



– Всегда дома с нашими болельщиками надо побеждать. Мы победили в гостях, дома тем более должны сделать всё, чтобы её достичь, и думать о выходе из группы.



– В команде удовлетворены четвёртым местом по итогам первого круга?



– Наша задача – всегда быть наверху. Я лично недоволен местом, на котором мы находимся. Мы должны друг в друга верить и подняться в таблице. Прежде всего, не терять очки дома. Дома должны всё выигрывать.



В текущем сезоне 33-летний Ари принял участие в 15 матчах «Краснодара» и отметился 4 забитыми мячами.