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Б. Игнатьев: Егоров? Руководить судьями должен человек не из их круга

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о ситуации с судейством в российской Премьер-лиге.

"Уровень судейства в РПЛ, конечно, упал. Авторитет судей принизился. Этому способствуют они сами. Их квалификация не зашкаливает, мягко говоря. Это подтверждает то, что наши судьи нечасто получают шанс работать на европейских матчах.

Какой выход из этой ситуации? Саша Егоров на своей должности еще очень мало. Но, я думаю, что такую должность должен занимать человек не из этого круга. Во время карьеры между судьями вырабатываются теплые отношения, семейственность. А когда ты приходишь на управляющую должность, очень сложно разорвать эти связи. Это как раз и мешает работе.

Нужен человек, который будет смотреть на наших судей прежде всего как на профессионалов, а не как на тех людей, с которыми он когда-то работал. Хороший пример — Пьерлуиджи Коллина на Украине", - цитирует Игнатьева Sport24.ru.


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Теги: Игнатьев Егоров
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