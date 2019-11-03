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Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин прокомментировал спорные моменты из матча 15-го тура чемпионата России "Зенит" — ЦСКА (1:1).

"На 54-й минуте произошёл фол в центре поля, в результате чего вторую жёлтую карточку получил игрок ЦСКА Бийол. Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока. Соответственно решение судьи остаётся в силе, и видеоассистенты, даже в случае допущенной им ошибки, не имеют права вмешиваться.

В самом начале матча произошёл фол со стороны Азмуна, и судья, который находился в очень хорошей позиции, зафиксировал нарушение и решил не прибегать к дисциплинарным санкциям. Задача видеоассистента в этой ситуации заключается в том, чтобы проверить решение судьи на предмет того, не является ли оно очевидно ошибочным с точки зрения невынесения прямой красной карточки. Момент дискуссионный, нога Азмуна с шипами находится на ноге Облякова, но нет скорости, силы, интенсивности. Соответственно этот момент имеет характеристики как для жёлтой карточки, так и для красной. Если судья показывает жёлтую карточку, VAR не вмешивается. То же самое и с красной карточкой.

В этом сезоне было несколько похожих ситуаций, в частности в игре ЦСКА с "Краснодаром", где также использовалась система VAR. Жёлтую карточку в одном из эпизодов получил Ахметов за фол против Кайо. Нога у Ахметова была достаточно высоко, и на встречном движении шипами он попал в бок футболиста „Краснодара“. Судья, который также находился в хорошей позиции, определил нарушение, показал жёлтую. Смотрели VAR, чтобы решить, не было ли там фола на красную. Но контакт был вскользь, не прямой. Подобные ситуации часто разбираются на семинарах УЕФА, в частности Розетти подчеркнул, что VAR вмешивается только в случае явных, очевидных ошибок. Не может быть такого, чтобы дискуссионный момент приводил к пересмотру изначального решения судьи", - цитирует Калошина "Матч ТВ".


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Теги: Калошин Бийол Зенит ЦСКА
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