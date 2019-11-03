Рыков: борьба за выживание - не то, чем должно заниматься "Динамо"

Защитник «Динамо» Владимир Рыков оценил игру своей команды и рассказал, что изменилось с приходом нового главного тренера Кирилла Новикова.
— Предыдущие два матча вы хорошо играли вторым номером против топ-клубов. Понимали, что с идущим внизу таблицы «Ахматом» такая тактика может не сработать?
— Мы понимали, что можем больше владеть мячом. Изучали соперника, но, может быть, что-то не получалось. При новой схеме не удавалось хорошо держать мяч, не было достаточного движения. Во втором тайме с этим стало получше.
— Что изменилось в команде после прихода Новикова?
— Я не люблю сравнивать тренеров. И не буду — это не мое дело. Я вообще не люблю эти смены тренеров. Тот же Хохлов всё равно хороший тренер. Благодарен Валерьичу за тот период, что мы работали вместе. Да, что-то у нас не пошло. Но это касается всей команды, не только Хохлова. Никаких негативных эмоций у меня к нему нет — только положительные впечатления от работы.
— Сейчас главное — избежать вылета? Или будет цель подняться еще выше?
— Для «Динамо» борьба за выживание — не то, чем оно должно заниматься. Не то место, где мы должны быть.
— Обновление состава — главная причина неудач?
— Наверное, да. Состав сильно обновился, новички не сразу приезжали на сборы. Перестраивались по ходу сезона. Всегда тяжело в таких ситуациях что-то создавать. Есть известная фраза «ломать — не строить». Строить всегда сложнее. Видимо, что-то у нас не получалось. И сейчас главное — набирать очки, добиваться результата — это будет основной показатель работы.
— Взаимопонимание улучшилось по сравнению с летом и началом осени?
— С каждым днем улучшается. Повлияла и пауза перед матчем с «Краснодаром», когда смогли на тренировках еще лучше сыграться. Кроме того, появление нового тренера всегда дает всплеск и эмоции. Вот мы и видим результат — стали набирать очки.
Много слов Новикову говорить не пришлось. Мы ведь Саныча и до этого знали. Он работал в дубле, видели его постоянно на базе — это не новый для нас человек, — цитируют Рыкова «Известия».
В трёх матчах под руководством Новикова «Динамо» набрало 4 очка, по разу завершив матчи со всеми тремя футбольными исходами.
Рыков: борьба за выживание - не то, чем должно заниматься "Динамо"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»