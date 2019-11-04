- Соболев может стать круче Дзюбы?
- Конечно, у него есть все шансы. Он молодой очень квалифицированный футболист, которому есть куда расти. А дальше все будет зависеть только от него - как будет относиться к себе и как будет работать дальше. А так у него есть все качества, чтобы достиг, как мне кажется, даже большего, чем Дзюба.
- Вы с ним как-то общаетесь на правах старшего?
- Да нет. Иногда подсказываю. Обсуждаем игровые моменты.
- «Крылья Советов» называют командой ветеранов…
- Почему ветеранов? У нас ветеранов три-четыре человека, остальные – молодежь. У нас сплав молодости и опыта.
- Многие называют Соболева "главным открытием чемпионата". Согласны?
- Мы все одна команда, поддерживаем его. Это и нам в плюс, если он станет лучшим бомбардиром, и для него хорошо. Мы все зависим друг от друга. Он будет забивать, мы будем выигрывать. И для него будет хорошо, если он, надеюсь, поедет в какую-то хорошую команду, - приводит слова Гацкана Sportbox.
В текущем розыгрыше российской премьер-лиги Соболев с 10 мячами минимально опережает Дзюбу по количеству голов.
Гацкан: Соболев может стать круче Дзюбы и добиться большего
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан поделился мнением о партнёре по команде, нападающем Александре Соболеве.
Александр Соболев. Фото: Rusfootball.info
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