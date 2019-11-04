"Крылья Советов" — "Рубин": стали известны стартовые составы команд

4 ноября в Самаре состоится матч 15-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и "Рубином". Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.



"Крылья Советов": Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Канунников, Соболев.



"Рубин": Дюпин, Денисов, Сорокин, Поярков, Уремович, Ташаев, Подберезкин, Коновалов, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.



Игра начнется в 16.30 по московскому времени.