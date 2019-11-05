Черчесов объяснил невызов в сборную России Соболева с Ахметовым и приглашение Фомина

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— Сбор тот прошёл. Смотрим, как кто проявляет себя в чемпионате. Смолов травмирован, поэтому его нет. Чалов в молодежной сборной. Соболев после сборной в чемпионате себя не до конца проявил, поэтому такое решение.— Он игрок молодежки прошлого созыва, играл почти все игры, перешёл в «Уфу». Был на сборе в Австрии. Там я его видел. Стабильно играет, поэтому решили его посмотреть. У нас осталось два сбора до ЧЕ. Если ситуация позволит, мы посмотрим его и Жемалетдинова.— Футболист себя не проявил на том сборе и в чемпионате после этого.— Мы не можем выбирать. Есть сетка, которую нам дали. До сбора будет четыре тренировки, на один день больше, чем в прошлый раз. Постараемся максимально это использовать.— Не могу сказать, что были изменения. Мы следили за Кутеповым, но травма повлияла на дальнейшее решение.