» » Черчесов объяснил невызов в сборную России Соболева с Ахметовым и приглашение Фомина

Черчесов объяснил невызов в сборную России Соболева с Ахметовым и приглашение Фомина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду полузащитника "Уфы" Даниила Фомина и отсутствие в команде форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева и полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.
Фото: ТАСС
— В этот раз не вызван Соболев. В составе только два форварда. Почему?

— Сбор тот прошёл. Смотрим, как кто проявляет себя в чемпионате. Смолов травмирован, поэтому его нет. Чалов в молодежной сборной. Соболев после сборной в чемпионате себя не до конца проявил, поэтому такое решение.

— Фомин в сборной. Чем он себя проявил?

— Он игрок молодежки прошлого созыва, играл почти все игры, перешёл в «Уфу». Был на сборе в Австрии. Там я его видел. Стабильно играет, поэтому решили его посмотреть. У нас осталось два сбора до ЧЕ. Если ситуация позволит, мы посмотрим его и Жемалетдинова.

— Почему нет Ахметова?

— Футболист себя не проявил на том сборе и в чемпионате после этого.

— То, что сначала с Бельгией, потом с Сан-Марино. Не легче было бы начать с простого соперника?

— Мы не можем выбирать. Есть сетка, которую нам дали. До сбора будет четыре тренировки, на один день больше, чем в прошлый раз. Постараемся максимально это использовать.

— Вносились ли корректировки в линию защиту в связи с травмой Кутепова?

— Не могу сказать, что были изменения. Мы следили за Кутеповым, но травма повлияла на дальнейшее решение.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Черчесов Ахметов Фомин Соболев Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Экс-игрок "Арсенала" назвал Венгера мудаком за то, что тот не отпустил его в "Кристал Пэлас"
Фомин - о вызове в сборную России: мечты сбываются
Черчесов объяснил невызов в сборную России Соболева с Ахметовым и приглашение Фомина 1
Уткин: согласен, что Вилков хорошо отсудил в Петербурге. Всё зависит от задач 3
"Челси" может потратить зимой более 150 млн евро
Черчесов: всем станет спокойнее, если тема с контрактом Дзюбы закроется
Ерохин: рад помогать "Зениту" голами, но в такие моменты главное - результат команды
"Рома" увеличила предложение "Манчестер Юнайтед" по Смоллингу
Юношеская сборная России вызвала 23 игрока для подготовки к квалификации ЧЕ-2020
Селюк: человека с такой репутацией, как у Григоряна, нельзя назначать тренером сборной Армении 5
Егоров: я ни с кем не ругался: ни с "Уфой", ни с "Краснодаром", ни с "Динамо" 1
Газизов: для "Уфы" вызов Фомина в сборную России — огромная неожиданность
Егоров: гол Игнатьева "Ростову" был забит чисто 1
"Ювентус" показал заключительную тренировку перед вылетом в Москву на матч с "Локомотивом"
Опорник Джано и любители удаляться. Сборная неудачников 15-го тура 2
Семин: если "Ювентус" позволит "Локомотиву" больше атаковать — будем атаковать 1
Фомин – в сборной России, Лунёв, Ахметов и Соболев – больше нет. Какие изменения в новом составе Черчесова? 3
Новосельцев с сегодняшнего дня начнет тренироваться в общей группе
"Зенит" и "РБ Лейпциг" определились с формами на матч 6
Караваев рассказал о самом тяжелом матче в "Зените"
Егоров: Вилков провел игру "Зенит" — ЦСКА на хорошем уровне 15
"Челси" может потратить зимой 150 млн фунтов в случае снятия трансферного бана
Егоров: почему Азмун должен был быть удален? Сыграл шипами в ногу? Бывает 29
Опубликован полный состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино 8
Жемалетдинов и Фомин вызваны в сборную России 2
РПЛ проводит проверку по факту драки болельщиков в матче "Крылья Советов" — "Рубин"
Неймар избежал наказания за удар фаната после финала Кубка Франции
Тедеско: к игре с "Арсеналом" добавили 4 минуты. Вы серьезно считаете, что этого достаточно? 4
Кирьяков: "Лейпциг" сейчас бежит, летит, у них все получается. "Зениту" будет тяжело
Точилин может лишиться работы после матча с ЦСКА 1
Все новости